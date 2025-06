Irmã de Neymar defende jogador após desabafo: “Personalidade”

Rafaella Santos, irmã de Neymar, usou as redes sociais no domingo (1º/6) para defender o irmão. O jogador do Santos, que foi expulso durante a partida contra o Botafogo, se defendeu das críticas e da atitude que causou a expulsão da partida. Ao falar sobre irmão, Rafaella afirmou que ele tem “personalidade”.

Neymar entra em Campo com Mavie nos braços

Em campo, o Botafogo veneu o Santos por 1 x 0.

Entenda o que aconteceu

Durante a partida do Santos contra o Botafogo, Neymar foi expulso depois de fazer um gol com a mão. O camisa 10 levou o segundo amarelo e deixou o time com um jogador a menos.

Após a partida, que terminou com derrota do Santos, ele usou as redes sociais para assumir a culpa pelo resultado negativo e pediu perdão aos companheiros e torcedores.

Além disso, o jogador garantiu que se não tivesse sido expulso, o time teria vencido a partida.

Neymar também criticou a arbitragem no lance em que recebeu o primeiro cartão amarelo (veja a íntegra do pronunciamento ao fim da matéria).

Rafaella Santos compartilhou a postagem do irmão nas redes e escreveu: “Personalidade! Calma, Botafogo, sua hora vai chegar”.

A atitude de Neymar no jogo causou uma chuva de críticas nas redes sociais. Isto porque a partida marcou o último jogo do atleta pelo Santos, antes do fim do contrato, que termina em 30 de junho.

Se não fosse a expulsão, o jogador poderia defender o time na próxima rodada do Brasileirão. Depois disso, o time terá uma pausa e não entrará em campo até o fim do mês.

Leia o pedido de desculpas de Neymar:

“O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros… Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem!!! Hoje se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos… Time está de parabéns pelo jogo de hoje! Esses 3 pontos, pode colocar na minha conta!!!.

Obs: segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juiz está de sacanagem. Fiz uma falta e já tomo amarelo… Como tem juiz ruim, hein… pqp. É só a minha opinião… por favor não me punam mais.”