Irmão de Ludmilla posta novo registro com Zuri, filha da cantora com Brunna Gonçalves

Yuri Oliveira, irmão de Ludmilla, compartilhou um registro que mostra o rosto de Zuri, filha da cantora com Brunna Gonçalves. O bebê nasceu em 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos. A família retornou ao Brasil no último dia 30, cerca de duas semanas após o nascimento da pequena.

No registro, o irmão mais novo da cantora surge com a sobrinha no colo, ao som de “Paraíso”, nova música dela. “Te amo, princesa Zuri”, legendou o rapaz, de 17 anos. Essa é uma das raras aparições da filha do casal de artistas. A primeira vez dela nas redes sociais foi na última quarta-feira (4/6), ao lado das mamães.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Yuri Oliveira, o irmão caçula de Ludmilla, mostrou a sobrinha. Reprodução/Redes Sociais Yuri Oliveira, o irmão caçula de Ludmilla, mostrou a sobrinha. Reprodução/Redes Sociais Yuri Oliveira, o irmão caçula de Ludmilla, mostrou a sobrinha. Reprodução/Redes Sociais Reprodução/Instagram Ludmilla e Brunna desembarcam no Brasil com a filha Zuri nos braços AGNEWS Voltar

Próximo

“Esse é o nosso paraíso”, legendaram. Ludmilla já havia dedicado a música à Zuri: “‘Paraíso’ é, talvez, a música mais íntima que eu já escrevi. É sobre minha esposa, sobre minha filha, sobre a família que a gente construiu. Eu sei o que é o amor, porque eu vivo esse amor todos os dias”.

“A gente passou por tanta coisa pra chegar até aqui, e hoje eu posso olhar pra minha vida e dizer: isso aqui é o paraíso. Eu precisava transformar esse sentimento em música”, continuou a cantora.