Dois irmãos, Celma e Isac Lopes dos Reis, ambos de 39 anos, morreram em um acidente na BR-135, em Bocaiuva, no norte de Minas Gerais, enquanto seguiam de São Paulo para o velório da mãe em Pedras de Maria da Cruz. A tragédia aconteceu na noite de terça-feira (10/6) e chocou as redes sociais.

O carro em que eles viajavam colidiu com uma carreta carregada de calcário e um caminhão de manutenção da Ecovias Norte Minas. Além dos dois irmãos, outros três ocupantes estavam no veículo e foram socorridos com ferimentos. Todos foram levados para hospitais da região.

