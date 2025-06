Irmãs são internadas com suspeita de envenenamento em Rio Branco; polícia investiga o caso

Irmãs de 13 e 27 anos, estão internadas com suspeita de envenenamento no Pronto-Socorro de Rio Branco. Elas procuraram atendimento médico no início da tarde de domingo (8), após apresentarem sintomas que inicialmente indicavam intoxicação alimentar.

As jovens deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral por volta do meio-dia. Durante a avaliação médica, a equipe suspeitou de envenenamento e acionou o protocolo de notificação. O caso foi imediatamente comunicado à Polícia Civil e à Vigilância Sanitária, que agora investigam o que pode ter causado o problema de saúde das irmãs.

Ao ContilNet, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou que as duas foram transferidas para o Pronto Socorro de Rio Branco (Huerb), onde permanecem internadas. Apesar da gravidade da suspeita, o estado de saúde delas é considerado estável.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que teria sido ingerido nem sobre possíveis envolvidos no caso. A investigação segue em andamento.