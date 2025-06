Irreconhecível! Filho de Luciano Camargo perde 17kg e choca a web; veja foto

Nathan Camargo, filho do cantor Luciano Camargo, passou por uma verdadeira transformação. Após mudar seu estilo de vida, ele perdeu 17 kg e apareceu “irreconhecível”.

Em seu perfil do Instagram, o herdeiro do sertanejo abriu o coração e fez um desabafo. Nathan disse que decidiu em janeiro deste ano que iria mudar de vida.

“No dia 18 de janeiro eu dei o primeiro passo pra mudar o quadro que eu me encontrava. Eu estava com 103kg e 38% de gordura corporal, insatisfeito, cansado e decidido a mudar. Pra quem me segue aqui a mais tempo, sabe que essa guerra com a balança eu tenho há muito tempo, então já perdi várias vezes de 10kg a 15kg, porém os métodos eram sempre radicais. Dessa vez eu resolvi fazer de forma diferente, para que minha mente se adequasse e eu não tomasse o efeito rebote“, iniciou ele.

Camargo ainda falou que se matriculou em uma boa academia e contou com acompanhamento profissional e médico. “(…) Treinei de segunda a sábado, sem desculpas. Mas mudança de verdade também precisa de orientação profissional. Tive o privilégio de ser acompanhado pela Dra. Júlia, Nutróloga incrível, que me guiou com competência, cuidado e excelência em cada etapa”, completou.

Mudanças

Nathan Camargo celebrou a sua mudança: “Hoje, 08 de junho, compartilho com alegria: 86kg, 21,5% de gordura corporal. A jornada ainda continua, essa é só a primeira etapa do meu objetivo, mas celebro essa vitória com o coração grato, Deus esteve comigo a todo tempo, nos meus treinos e corridas onde faço minha espiritualidade e me conecto ainda mais com Ele, é de onde vem minha força. Toda honra e glória a Ele sempre!”, destacou.

“Gratidão, BASIC. Gratidão, Dra. Júlia. Vocês foram fundamentais nessa virada de chave! E em especial.. quero agradecer a inspiração que tenho dentro de casa, que teve muito carinho e amor nesse processo, mesmo todo esse tempo com o corpo tão diferente do que eu era, a Iza a todo momento me encheu de auto estima e me fez sentir muito amado. Você me faz querer evoluir e ser melhor todos os dias. Obrigado por tudo minha vida“, concluiu.