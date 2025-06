Isabeli Fontana cobra frequência de sexo e Di Ferrero reage: ‘Não tem noção’

Casados desde 2016, Isabeli Fontana e Di Ferrero surpreenderam o público de casa ao falar sobre frequência de sexo no palco do Domingão. No quadro ‘Sexolândia’, o casal abriu o jogo sobre a intimidade e surpreendeu ao falar sobre reclamação

No quadro, que também teve a participação de Camila Queiroz com Klebber Toledo e Andrea Santa Rosa com Marcio Garcia, os casais tinha que responder algumas perguntas. Uma delas foi: “Depois de anos de casados, ela reclama que a frequência sexual caiu muito. O que você faz?”.

As mulheres conversaram e chegaram a um consenso de que “aceita a crítica e corre atrás de solução – talvez até na farmácia”. No entanto, os homens escolheram outra resposta: “Fica ofendido e aproveita para também jogar na cara dela umas reclamações antigas”.

O que a Isabeli disse?

Então, após revelarem as respostas, Isabeli confessou: “Eu cobro mesmo”. Rapidamente, Di revelou que a falta de frequência é uma falta de noção de tempo. “Você tá sempre viajando, de jetlag, você não tem noção quando foi a última vez”, rebateu.