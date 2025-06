isabelle-nogueira-nega-rumores-de-romance-com-ator-leo-bittencourt:-“absurdo”

A ex-BBB Isabelle Nogueira abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram nesta terça-feira (3/6) para interagir com os seguidores e esclareceu os rumores de que ela e o ator Leo Bittencourt estariam se relacionando.

“É verdade que você e o Leo Bittencourt estão tendo um caso?”, questionou uma fã. A cunhã logo repreendeu a história e negou o romance: “Que absurdo. Não façam isso, de verdade. É surreal como vocês criam as vezes umas fanfics irreais, de verdade”, falou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Foto: Lucas Ramos / Brazil News Foto I Alcides Netto Leo Bittencourt Isabelle Nogueira como cunhã-poranga do Boi Garantido no Festival de Parintins Foto: Yasmin Cadore Leo Bittencourt Isabelle Nogueira Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

A influenciadora continuou falando e esclareceu a relação dos dois: “O Leo é amazona, manauara, que saiu da nossa terra em busca de realizar seu sonho. Um grande artista que eu admiro muito”, contou.

O ator esteve presente como convidado no “Festival da Cunhã”. O evento, que aconteceu no mês passado, foi criado pela ex-BBB com o propósito de valorizar as raízes indígenas e nortistas.

Após o reality show do qual participou em 2024, Isabelle deu continuidade ao namoro com Matheus Amaral, iniciado dentro do BBB. Os dois chegaram a ficar noivos, no entanto, em fevereiro deste ano, anunciaram o término do relacionamento. Desde então, a influenciadora segue solteira, e o gaúcho engatou em um novo namoro.