Isabelle Nogueira vence ação judicial após acusações de trair Matteus

O término de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, apesar de já ser assunto antigo, segue repercutindo entre os fãs do ex-casal. Em paralelo, o assunto, que também virou caso judicial, acaba de ganhar uma sentença decisiva. E a coluna Fábia Oliveira revela os detalhes, agora, com exclusividade.

Para quem não lembra, Isabelle processou o Facebook após uma chuva de comentários de diversos perfis do Instagram que a acusavam de ter traído o ex-namorado. Segundo a ex-BBB, as falas ganhavam a cobertura do anonimato enquanto disseminavam o ódio e informações falsas. À Justiça ela pediu que a empresa fosse obrigada a apresentar dados de dois perfis que, em específico, propagaram as polêmicas acusações. São eles: @al.amir3589 e @amarildosiqueirada.

A decisão judicial

Uma sentença do dia 30 de maio deu ganho total de causa à Isabelle Nogueira. Segundo a decisão, os documentos apresentados no processo foram suficientes para visualizar o conteúdo ofensivo à imagem e à honra da ex-BBB.

O juiz do caso destacou que o Facebook tem a obrigação de manter os registros de acesso dos usuários da rede, em ambiente controlado e de segurança, por seis meses. Com a decisão, o Facebook ficou obrigado a apresentar os dados dentro de 15 dias.

A empresa deverá informar o nome completo de quem comanda os dois perfis, bem como e-mails vinculados, número de telefone e registros de IP com data e hora de acessos recentes. Caso a decisão seja descumprida pelo Facebook, uma multa de R$ 1 mil será aplicada que, somadas, podem chegar a R$ 15 mil.

Uma vez fornecidos os dados, é provável que Isabelle Nogueira mova ações indenizatórias contra os donos dos perfis que a atacam. A decisão consagra a vitória da influenciadora em meio aos boatos intensos que tornaram seu término com Matteus um verdadeiro circo.