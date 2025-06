Isis Valverde compartilha perrengue em lua de mel na Itália com Marcus Buaiz

Quando o assunto é viagem internacional, nem mesmo os famosos estão a salvo de perrengues com o idioma. Isis Valverde compartilhou na manhã deste domingo (8/6) que uma falha na comunicação com um taxista acabou deixando ela e o marido, Marcus Buaiz, perdidos em um belo destino paradisíaco, a Itália. A solução? Confiar em meios de transporte “alternativos”.

“A gente achou um tuk-tuk (veículo de três rodas) de um senhor maluco que leva a gente para os lugares. E a gente vai, porque fomos deixados aqui. Essa é a nossa realidade”, brincou Isis Valverde, arrancando risadas de Buaiz.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Voltar

Próximo

“Eu chamei um táxi e falei: Spiaggia Del Principe (praia na região norte da província de Sassari). E o cara entendeu outra coisa, foi para vila e está demorando sessenta horas”, contextualizou a atriz.

A parada mais recente do roteiro romântico do casal é a ilha Sassari, um província a oeste da costa italiana. Antes, o casal também visitou os palácios na Praça Salimbeni, no centro histórico de Siena, na região da Toscana. No dia anterior, Isis e Buaiz também visitaram os pontos turísticos da cidade de Milão.

Isis e Buaiz celebraram a união em uma cerimônia belíssima totalmente inspirada no país europeu. Agora eles estão de fato na Itália para curtir a dois um verdadeiro roteiro romântico, que passará por famosos destinos do país.

Em entrevista à Vogue, Isis e Buaiz disseram que escolheram a Itália para conhecer o país de onde vieram seus antepassados, além de realizar um sonho antigo da famosa atriz.