Isis Valverde conta perrengue em lua de mel com Buaiz: “Tripulação não fala inglês”

Isis Valverde e Marcus Buaiz estão curtindo dias românticos na Itália. O casal, que oficializou a união em maio, escolheu o destino para a tão aguardada lua de mel. Nesta terça-feira (10/6), a atriz mostrou que o casal foi fazer um passeio de lancha pela costa italiana, mas enfrentou um verdadeiro perrengue chique durante a programação.

Isis contou que a tripulação do barco não sabia falar inglês, somente italiano e ela precisou “se virar” para eles se comunicarem: “Hoje a nossa tripulação não fala inglês”, disse ela aos risos diretamente da lancha.

Isis Valverde e Marcus Buaiz em casamento intimista realizado neste sábado (3/5) Fotos: Ivan Erick e Pedro Fonseca

A artista brincou que iria arranhar o seu italiano: “Hoje eu vou ter que dar aquela arranhada no italiano. Ele não entende nada do que a gente fala, tudo que fala com ele, ele diz que tem que falar em italiano. Vamos lá!”, declarou ela, que teve a fala completada pelo marido: “Salvadora da pátria!”, disse Buaiz.

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram em maio de 2025, em uma cerimônia luxuosa que aconteceu no Ville La Rochelle, em Jarinu, interior de São Paulo. Para a lua de mel, o destino foi a Itália por ter relação com a história dos dois. Eles já passearam por Milão e, agora, aproveitam a costa italiana.

Os pombinhos, porém, precisaram adiar o momento a dois por um mês para cumprir compromissos profissionais no Brasil. O casal está junto desde 2023 e oficializaram a união no civil em novembro de 2024.