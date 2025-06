Israel ataca TV estatal do Irã durante transmissão ao vivo; Irã fala em ‘crime de guerra’

“A Força Aérea Israelense, com orientação precisa do braço de inteligência do exército, teve como alvo o centro de mídia de propaganda do regime, que estava sendo usado pelas forças armadas iranianas para fins militares”, disse o Exército israelense. “Este edifício era usado sob cobertura civil para conduzir operações militares secretas com equipamentos e ativos do governo’.

A TV estatal iraniana afirmou que o ataque interrompeu a programação, mas que a transmissão já foi retomada. E acusou Israel de “silenciar a voz do Irã” ao atacar a emissora. Pelas redes sociais, moradores locais compartilharam vídeos mostrando o que disseram ser o prédio da IRIB, rodeado por destroços.

A IRIB, além da Press TV e a agência de notícias iraniana Tasmin News afirmaram que houve mortos e feridos, mas autoridades de Teerã ainda não haviam informado se houve vítimas até a última atualização desta reportagem.