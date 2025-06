Israel diz ter matado chefe do Estado-Maior do Irã após novo ataque

A escalada de tensões entre Israel e Irã entra no quinto dia com novos bombardeios nesta terça-feira (17/6). De acordo com o Exército israelense, o chefe do Estado-Maior de Guerra do Irã, Ali Shadmani (foto em destaque), foi “eliminado” após um ataque aéreo a um centro de comando tripulado em Teerã.

De acordo com o exército, o comandante militar “sênior” é a figura mais próxima do líder supremo iraniano Ali Khamenei.

O que está acontecendo?

Na última quinta-feira (12/6), as Forças de Defesa de Israel dispararam uma “ofensiva preventiva” contra o programa nuclear do Irã.

O governo israelense já vinha, antes do ataque, subindo o tom contra contra o regime do aiatolá Ali Khamenei, com ameaças ao programa nuclear.

Nos últimos anos, o avanço nuclear do Irã incomodou a comunidade internacional. Israel, que é uma potência nuclear, via o avanço como uma ameaça.

Embora ambos os países sejam rivais históricos, o ataque levou ao aumento da instabilidade no Oriente Médio.

Ali Shadmani havia sido nomeado para o cargo de chefe após o assassinato de Gholamali Rashid, na semana passada, também pelo Exército israelense. Ele era o ex-chefe do Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya.

“Shadmani atuava como Chefe do Estado-Maior de Guerra e Comandante do Comando de Emergência das Forças Armadas do Irã. Ele comandava tanto o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) quanto o exército iraniano”, disse o exército ao informar sobre a morte.

Segundo Israel, o “centro de comando de emergência ‘Khatam al-Anbiya’ sob seu comando, era responsável por gerenciar as operações de combate e aprovar os planos de poder de fogo do Irã”.

O Chefe do Estado-Maior de Guerra e comandante do centro de comando de emergência das Forças Armadas Iranianas “Khatam al-Anbiya”

“Em seus diversos cargos, ele influenciava diretamente os planos operacionais do Irã voltados contra o Estado de Israel”, afirmaram os militares.

De acordo com eles, a eliminação de Ali Shadmani se soma a uma “série de eliminações da alta cúpula militar iraniana e enfraquece a cadeia de comando das forças armadas do Irã”.

Novos bombardeios

O general de brigada israelense Effie Defrin afirmou que, na manhã desta terça e ao longo da madrugada, aproximadamente 30 mísseis foram lançados contra o Estado de Israel. Segundo ele, “a maioria foi interceptada, mas alguns impactos foram identificados”.

A imprensa iraniana informou que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmou que os ataques israelenses ao Irã são contrários às normas internacionais e contradizem todos os padrões.

Ele também disse esperar que o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o Conselho de Segurança da organização interrompam as agressões e ameaças.