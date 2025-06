Israel diz ter matado comandante veterano do Irã em ataque aéreo

Israel anunciou neste sábado (21) que matou Saeed Izadi, comandante do Corpo Palestino da Força Quds, durante ataques aéreos na cidade de Qom, no Irã. Izadi era acusado de financiar e armar o grupo terrorista Hamas antes do ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Segundo o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, a morte do comandante foi uma “grande conquista para a inteligência israelense e a Força Aérea”. Autoridades iranianas não mencionaram Izadi, mas relataram a morte de cinco membros da Guarda Revolucionária em ataques a Khorramabad. O conflito, que já dura mais de uma semana, deixou pelo menos 430 mortos no Irã e 24 civis mortos em Israel, segundo autoridades locais.

Enquanto isso, o Irã descartou retomar negociações sobre seu programa nuclear enquanto enfrenta ataques israelenses. Abbas Araqchi, ministro das Relações Exteriores iraniano, afirmou que os bombardeios, com suposto apoio dos Estados Unidos, impossibilitam qualquer diálogo.

“É óbvio que não posso negociar com os EUA quando nosso povo está sob bombardeios”, declarou Araqchi em uma reunião da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) na Turquia. Israel acusa o Irã de estar próximo de desenvolver armas nucleares, enquanto Teerã insiste que seu programa tem fins pacíficos.

Escalada no Conflito

Os bombardeios intensificaram-se após Israel atacar a instalação nuclear de Isfahan e alvos estratégicos relacionados a mísseis balísticos. O Irã relatou ataques a hospitais e ambulâncias, enquanto Israel alega focar em alvos militares. O presidente turco, Tayyip Erdogan, acusou Israel de sabotar negociações nucleares entre Teerã e os EUA, que estavam previstas para começar. O presidente Donald Trump declarou que está “pronto para conversar”, mas reforçou o apoio aos ataques israelenses, afirmando que “não permitirá que o Irã desenvolva armas nucleares”.