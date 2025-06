Israel: Greta e ativistas são forçados a ver vídeos de ataque do Hamas

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, parabenizou nesta segunda-feira (9/6) o exército pela “tomada rápida e segura” da embarcação Madleen, o navio de ajuda humanitária onde estavam os ativistas Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila, a caminho de Gaza.

O ministro informou que o Exército exibirá o vídeo do massacre de 7 de outubro (foto em destaque) para os passageiros.

O navio, interceptado por Israel nesse domingo (8/6), levava uma tripulação de 12 ativistas. Além do brasileiro e de Greta, o ator de “Game of Thrones” Liam Cunningham e Rima Hassan — deputada francesa no Parlamento Europeu — estão entre os passageiros da embarcação Madleen. no Freedom Flotilla Coalition.

Crise humanitária em Gaza

Após bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recuou e suspendeu o bloqueio no enclave palestino em 19 de maio.

Segundo o governo israelense, a medida visava pressionar o Hamas a entregar o restante dos reféns que ainda estão em Gaza.

A medida agravou a crise humanitária em Gaza, e também fez com que a pressão internacional contra Benjamin Netanyahu aumentasse.

A embarcação Madleen partiu da Itália em direção à costa de Gaza há uma semana, com o objetivo de levar itens básicos de ajuda humanitária ao território palestino.

O barco foi interceptado pelo exército de Israel nesse domingo (8/6). O projeto, chamado Freedom Flotilla Coalition, levava ajuda humanitária e também tem como objetivo atrair a atenção da comunidade internacional para o drama humanitário em Gaza.

De acordo com o ministro israelense, os ativistas assistirão a vídeos que mostram o ataque de 7 de outubro de 2023, quando o Hamas iniciou a ofensiva durante uma festa rave. A ação resultou no sequestro de 251 cidadãos israelenses e na morte de 1,2 mil pessoas.

Os ativistas serão levados ao porto de Ashdod.

“É apropriado que a antissemita Greta e seus amigos apoiadores do Hamas vejam exatamente quem é a organização terrorista Hamas, que eles vieram apoiar e para quem estão atuando, e quais atrocidades cometeram contra mulheres, idosos e crianças, e contra quem Israel está lutando em sua defesa”, informou o ministro na rede social X.

Ele reforçou também que as forças israelenses “continuarão sua guerra contra os assassinos do Hamas com plena justiça moral até a derrota deles, a libertação de todos os reféns e a garantia da segurança do Estado de Israel”.

Brasil pede libertação

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota nesta segunda e afirmou que acompanha “com atenção” a interceptação feita pela marinha de Israel da embarcação que levava a ativista climática Greta Thunberg e o ativista brasiliense Thiago Ávila à Faixa de Gaza.

“Ao recordar o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais, o Brasil insta o governo israelense a libertar os tripulantes detidos”, escreveu o Itamaraty.

Durante a abordagem israelense, o grupo de 12 ativistas jogou os celulares no mar. Um dos líderes tentava acalmar os demais, orientando-os a cumprir todas as ordens dos soldados.

Na gravação da interceptação aos ativistas é pedido calma para o grupo. O líder do grupo primeiro pede que os ativistas depositem os celulares na água, ao que quase todos eles o fazem. Ao mesmo tempo, é dada a orientação para que todos obedeçam as ordens dos soldados.