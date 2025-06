Israel identifica novo ataque do Irã após Trump anunciar cessar-fogo

Os militares de Israel anunciaram que identificaram um novo lançamento de mísseis pelo Irã nesta terça-feira (24), no horário local — final da noite desta segunda-feira (23), no horário de Brasília.

Os sistemas de defesa aérea foram ativados para tentar interceptar os projéteis, e a população foi instruída a entrar em locais protegidos.

“Há pouco tempo, sirenes soaram em diversas áreas de Israel após a identificação de mísseis lançados do Irã em direção ao Estado de Israel”, informaram as Forças de Defesa de Israel.

O alerta foi emitido após o ministro das Relações Exteriores do Irã insinuar que as hostilidades poderiam ter terminado e que o Irã interromperia sua ação militar se Israel parasse com ataques ao Irã até as 4h, no horário de Teerã. Agora são pouco mais de 6h no Irã.

Cerca de 20 minutos após o primeiro alerta, as Forças de Defesa de Israel informaram que a população pode deixar os locais protegidos.

Porém, logo em seguida emitiram um novo alerta de mísseis disparados a partir do Irã.

Não há informações sobre possíveis feridos ou interceptações após o ataque iraniano.

Cessar-fogo entre Irã e Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda que Irã e Israel concordaram com um cessar-fogo.

“Foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total (em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem encerrado e concluído suas missões finais em andamento!)”, escreveu o presidente nas redes sociais.

Durante as negociações, o presidente dos EUA falou diretamente com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Além disso, um diplomata disse à CNN que os iranianos concordaram com o cessar-fogo após intermediação do Catar.