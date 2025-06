Israel recupera corpos de dois reféns capturados pelo Hamas

Forças israelenses encontraram os corpos de Judy Weinstein-Haggai, de 70 anos, e Gadi Haggai, de 72, durante uma operação militar no sul da Faixa de Gaza. A informação é do Exército de Israel, em conjunto com a agência de segurança Shin Bet.

O casal, que tinha cidadania israelense e americana, foi morto durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, nas proximidades da casa onde moravam no Kibutz Nir Oz.

Leia também

A recuperação dos corpos foi confirmada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que reiterou o compromisso do país em resgatar todos os reféns, vivos ou mortos, ainda detidos pelo Hamas. “Não descansaremos e não nos calaremos até que todos os nossos reféns sejam trazidos para casa”, declarou o líder israelense, que também expressou condolências às famílias das vítimas.

“Juntamente com todos os cidadãos de Israel, minha esposa e eu apresentamos nossas mais profundas condolências às queridas famílias”, disse Netanyahu no comunicado.

Resgate de corpos

O Kibutz Nir Oz divulgou que os corpos foram devolvidos a Israel durante a noite e devem ser sepultados em breve. Em nota, a comunidade destacou a personalidade de Gadi, que era músico, chef vegano e entusiasta dos esportes, e de Judy, poeta, empreendedora e defensora da paz e da coexistência entre os povos.

Um comunicado da família, que inclui quatro filhos e sete netos, fornecido pelo porta-voz do Nir Oz, expressou gratidão pela recuperação dos corpos dos parentes até então desaparecidos.

“Somos gratos pelo encerramento que nos foi concedido e pelo retorno de nossos entes queridos para o enterro — eles saíram para uma caminhada naquela manhã de Sábado Negro e nunca mais voltaram. Neste momento emocionante, queremos agradecer às Forças de Defesa de Israel (IDF) e às forças de segurança que realizaram esta operação complexa de resgate e lutaram por nós por mais de um ano e meio, e a todos que apoiaram, lutaram, oraram e lutaram por nós e por todo o povo de Israel”, informou o comunicado.

A família também agradeceu ao governo dos EUA, ao governo israelense e ao FBI pelo “trabalho incansável e apoio contínuo”.

Essa recuperação ocorre em meio à pressão internacional e interna para que Israel continue buscando a libertação e devolução dos reféns sequestrados no ataque coordenado pelo Hamas, que deixou centenas de mortos e desencadeou a guerra em Gaza.