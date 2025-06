itamaraty:-prefeitos-foram-para-israel-mesmo-com-alerta-contra-viagens

O Ministério das Relações Exteriores reforçou que, desde outubro de 2023, existe um alerta consular que desaconselha toda viagem não essencial a Israel. Ainda assim, duas comitivas de autoridades brasileiras viajaram para o país. Com o início da guerra contra o Irã, o grupo precisou ser retirado do território israelense nesta segunda-feira (16/6).

A orientação da Embaixada do Brasil em Israel ainda recomenda que todos que se encontram no local considerassem deixar o país. “Em junho corrente, duas comitivas de autoridades brasileiras viajaram a Israel a convite do governo israelense, a despeito do alerta consular”, apontou o ministério.

Um grupo de 12 políticos e autoridades, incluindo dois prefeitos de capitais, já foram retirados de Israel em direção à Jordânia. A saída se deu por meio terrestre, através de ônibus, nesta segunda-feira (16/6). De acordo com o Itamaraty, eles seguem rumo à Arábia Saudita, de onde contrataram um voo particular para retorno ao Brasil.

Há ainda outras 27 autoridades convidadas que permanecem em Israel. O governo israelense apresentou proposta similar de evacuação por terra até a Jordânia nos próximos dias, para que, conforme a disponibilidade, embarquem em voos comerciais jordanianos de retorno ao Brasil.

O que está acontecendo?

Na última quinta-feira (12/6), as Forças de Defesa de Israel dispararam uma “ofensiva preventiva” contra o programa nuclear do Irã.

O governo israelense já vinha, antes do ataque, subindo o tom contra contra o regime do aiatolá Ali Khamenei, com ameaças ao programa nuclear.

Nos últimos anos, o avanço nuclear do Irã incomodou a comunidade internacional. Israel, que é uma potência nuclear, via o avanço como uma ameaça.

Embora ambos os países sejam rivais históricos, o ataque levou ao aumento da instabilidade no Oriente Médio.

“A operação foi viabilizada a partir de estreita coordenação mantida pessoalmente pelo Ministro das Relações Exteriores junto a seu homólogo jordaniano ao longo do fim de semana. As Embaixadas do Brasil em Amã e em Riade prestam apoio ao grupo”, afirmou o Itamaraty em nota.

Além disso, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv afirmou que tomou conhecimento de tentativas de golpes de parte de criminosos que, por mensagens de aplicativo, estariam oferecendo lugares em voos para deixar Israel. “Recorda-se que o espaço aéreo israelense segue fechado, sem previsão de reabertura”, salientou o Ministério das Relações Exteriores.