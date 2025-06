Ivete Sangalo se declara em homenagem ao aniversário do marido: “Você é a luz do sol”

Juntos há 16 anos, Ivete Sangalo fez uma bela declaração de amor para o marido, Daniel Cady, na noite de quarta-feira (4/6). Em comemoração ao aniversário do nutricionista, que completou 40 anos, a cantora compartilhou um vídeo com um compilado de momentos memoráveis com o amado.

Deixando tudo ainda mais romântico, ela usou como trilha sonora a música “Tudo Vai Dar Certo”, em feat. com Agnes Nunes, que compôs para o seu amor.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ivete Sangalo se declara para o marido, Daniel Cady Reprodução: Instagram Ivete Sangalo e marido, Daniel Cady Reprodução: Instagram Ivete Sangalo e marido, Daniel Cady Reprodução: Instagram Ivete Sangalo e Daniel Cady Reprodução Ivete Sangalo e Daniel Cady Reprodução Voltar

Próximo

“Fiz essa música pra você, e adivinhe? Você é luz do sol quando chega em casa. Te amo, meu Kassinho lindo. Amo você, adoro nosso bololô, amo sua integridade e sua maneira de olhar a vida. Pra sempre. Que você receba em dobro todas as energias lindas que você emana pro mundo e pra quem tem a sorte de estar pertinho de você”, escreveu a cantora baiana.

Desejando muitas coisas boas, os seguidores e fãs deixaram mensagens no espaço dos comentários do post. “Vocês são muito lindinhos juntos. Parabéns, @danielcady!!! Saúde, paz e felicidade”, declarou uma. “Muitas felicidades e amor!!!”, escreveu outra internauta. Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, também comentou: “Lindos. Viva Daniel.”

Ivete ganha declaração do marido

Também geminiana, Ivete Sangalo completou seus 53 anos há pouco tempo, no dia 27 de maio. Apaixonado, Daniel se declarou na ocasião: “Meu amor, minha vida… Hoje é o seu dia, mas quem celebra sou eu, por ter o privilégio de caminhar ao seu lado há mais de 16 anos. O tempo passa, mas o meu amor por você só se fortalece, se aprofunda e se renova a cada dia”, disse ele.