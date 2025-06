Na noite dessa sexta-feira (21\6) um homicídio chocou a região de Cidade Ocidental (GO), município localizado no Entorno do Distrito Federal (DF). Uma mulher de 27 anos foi presa suspeita de assassinar um homem de 47 após ele supostamente roubar o cachorro dela.

Segundo a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o esfaqueamento brutal ocorreu no bairro Dom Bosco após uma discussão entre os dois. Após o crime, a suspeita relatou aos militares que o homem teria roubado o animal dela e que, ao questioná-lo, ele teria dito a ela que “já era.” Tomada pela fúria, a mulher desferiu diversos golpes de faca contra o homem, que morreu no local, antes da chegada do Serviço Móvel de Urgência (SAMU). A mulher foi presa em flagrante por policiais do 33º Batalhão e encaminhada à Central de Flagrantes de Luziânia. Ela permanece à disposição da Justiça.