Já tendo cartão amarelo, Neymar é expulso de jogo do Brasileirão por fazer gol com a mão

Neste domingo (1º) na Vila Belmiro, o jogador Neymar, em partida do Brasileirão do Santos contra o Botafogo, foi expulso após segundo cartão amarelo. O camisa 10 fez um gol de mão, que foi anulado na segunda etapa.

No início da partida, o craque já havia sido chamado de infantil na Web por responder a torcida que estava o provocando. O Peixe foi à campo com mudanças importantes na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento e reencontrar o caminho das vitórias.

“Neymar foi expulso no que pode ter sido seu último jogo pelo Santos”, disse um internauta. “Depois de diversas partidas fora, Neymar volta e faz isso”, destacou outro.

O jogo seguiu com o placar 0 a 0, com o Santos com 1 jogador a menos na 11ª rodada do Brasileirão.

