Janja citou morte de criança de 8 anos em reunião com Xi Jinping

Na intervenção que fez durante reunião entre Lula e o presidente da China, Xi Jinpging, a primeira-dama Janja citou o caso de Sarah Pereira, de 8 anos.

A criança morreu, no Distrito Federal, após indícios de ter participado do “desafio do desodorante“, promovido em plataformas como TikTok e Kwai.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Presidentes Lula (Brasil) e Xi Jinping (China) assinam 37 acordos bilaterais. Declaração conjunta abre crise com Taiwan

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 4

Lula e Janja

Hugo Barreto/Metrópoles 3 de 4

Lula e Xi Jinping

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 4 de 4

Câmara cobrou governo Lula

Hugo Barreto/Metrópoles

O exemplo foi citado por Janja para embasar a tese de que empresas que controlam redes sociais precisam ter postura mais ativa coibir que casos assim se repitam.

O TikTok é propriedade da empresa chinesa Byte Dance, daí o comentário da primeira-dama.

Leia também

Em audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o Itamaraty negou que a manifestação de Janja tenha causado constragimento às autoridades chinesas.