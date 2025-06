Jantar de Lula e Macron teve brinde, música de Gusttavo Lima e caviar

Brasília e Paris — O jantar oferecido a Lula nesta quinta-feira (5/6) pelo presidente da França, Emmanuel Macron, teve direito a brinde do anfitrião, música do cantor Gusttavo Lima, presença de artistas e caviar.

O evento aconteceu em uma das salas do Palácio do Eliseu, sede do governo francês e residência oficial do presidente do país europeu, e reuniu diversas autoridades e personalidades das duas nações.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Ex-presidente francês Nikolas Sarkozy compareceu ao jantar oferecido a Lula pelo atual presidente da França, Emmanuel Macron

Imagem cedida à coluna Igor Gadelha 2 de 3

Brinde dos presidentes Lula e Emmanuel Macron durante jantar em Paris na quinta-feira (5/6)

Reprodução 3 de 3

Convite para o jantar oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, ao presidente Lula na quinta-feira (5/6), em Paris

Material cedido à Coluna Igor Gadelha

Do Brasil, além de Lula, ministros do governo e parlamentares, participaram do jantar o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o jornalista Zeca Camargo e a atriz Maria Fernanda Cândido.

Residente no Brasil, o chef francês Eric Jacquin, conhecido por ser um dos jurados do programa Masterchef, também marcou presença no evento. O ex-presidente francês Nikolas Sarkozy foi outro a comparecer.

“Tché tché Réré” de Gusttavo Lima

Além do cardápio de comidas, os convidados do jantar receber um “menu” das músicas que seriam tocadas durante o evento pela orquestra de cordas da Guarda Republicana da França.

As obras tocadas variaram desde composições clássicas, incluindo obras de Mozart, do brasileiro Heitor Villa-Lobos e do francês Jacques Offenbach, a composições populares de Tom Jobim e Milton Nascimento.

Leia também

Durante a homenagem ao Brasil, foi executada até mesmo a música “Balada”, do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que é próximo de lideranças da direita brasileira. A música é conhecida entre os franceses pelo refrão: “Tché tché Réré”.

No início do jantar, houve ainda a apresentação da cantora brasileira Roberta Sá, conforme a coluna antecipou. Pela apresentação, a artista recebeu um cachê de R$ 168 mil, pago pelo Ministério da Cultura do Brasil.

O que foi servido no jantar

Já o cardápido de comidas servido aos convidados do jantar contou com insumos tipicamente franceses, como aspargos, queijos, aves e cogumelos locais — leia o cardápio completo na galeria abaixo.

Veja alguns dos pratos servidos no jantar de Lula e Macron:

Aspargos brancos e caviar, com queijo zabaione defumado e ovo;

Torta do peito de aves de Bresse (uma denominação controlada francesa), com cogumelos selvagens;

Girolles da Dordonha e queijos franceses;

De sobremesa: frutas e sorvete de ervas.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Cardápio do jantar oferecido por Emmanuel Macron a Lula

2 de 7

Cardápio do jantar oferecido por Emmanuel Macron a Lula

3 de 7

Cardápio do jantar oferecido por Emmanuel Macron a Lula

Imagem cedida à coluna Igor Gadelha 4 de 7

Cardápio do jantar oferecido por Emmanuel Macron a Lula

Imagem cedida à coluna Igor Gadelha 5 de 7

Cardápio do jantar oferecido por Emmanuel Macron a Lula

Imagem cedida à coluna Igor Gadelha 6 de 7

Cardápio do jantar oferecido por Emmanuel Macron a Lula

Imagem cedida à coluna Igor Gadelha 7 de 7

Cardápio do jantar oferecido por Emmanuel Macron a Lula

Imagem cedida à coluna Igor Gadelha

O brinde de Macron

Durante o jantar, Macron fez o tradicional brinde. Em sua fala, o presidente da França ressaltou a relação entre os dois países e mencionou o fato de a Guiana Francesa fazer fronteira com a Amazônia.

“Permita-me, caro presidente Lula, brindar a esta relação única, a este país do outro lado do oceano e nosso vizinho na Amazônia, com quem a nossa ambição é simples. Queremos continuar a sonhar, a realizar e a reinventar a humanidade. E viva o Brasil e viva a França, e viva a amizade entre o Brasil e a França!”, disse Macron.

Veja o vídeo do brinde: