Jantar em homenagem a Moraes reúne Alckmin, Alcolumbre e Motta

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), abriu as portas da residência oficial, em Brasília, para um jantar em homenagem ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

O evento aconteceu na noite da terça-feira (3/6), após a cerimônia de decerramento da fotografia de Moraes na galeria de ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na sede da corte.

Além de Alcolumbre e Moraes, o jantar teve a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que já estava como presidente da República em exercício, em razão da viagem de Lula à França.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também compareceu ao evento, além de ministros do governo, do STF e de cortes como o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Leia também

Entre os ministros do Supremo presentes no jantar, estavam Nunes Marques. O ministro foi indicado para a Corte por Jair Bolsonaro, que tem Moraes como um de seus principais desafetos.

As conversas durante o jantar

Nas rodas de conversas, segundo relatos, os convidados falaram, entre outros temas, sobre os interrogatórios de Jair Bolsonaro e outros réus do inquérito do golpe na próxima semana, no Supremo.

Também houve comentários sobre a saída da deputada Carla Zambelli (PL-SP) do Brasil após ser condenada pelo STF. O fato levou a Procuradoria-Geral da República (PGR) a pedir a prisão preventiva dela.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, embora tenha uma boa relação com Moraes, não compareceu ao jantar na casa de Alcolumbre, pois está em agenda oficial fora do Brasil.