Jão e família desabafam após morte do pai do cantor: “Saudade está castigando”

Carlos Alberto Balbino, pai do cantor Jão morreu na última terça-feira (3/6), em Américo Brasiliense, interior de São Paulo, aos 46 anos. Já nesta sexta-feira (6/6), o cantor e a família se manifestaram pela primeira vez diante desse momento difícil.

Por meio do Instagram de Catarina Romania Balbino, mãe do cantor e viúva de Carlos, ela compartilhou um texto em nome da família. A publicação acompanhou várias fotos de lembranças felizes, e segundo Catarina, são justamente esses os momentos que o esposo gostaria de ser lembrado. Jão compartilhou a publicação em seus stories.

“Obrigado a todos que o amaram, assim como nós amamos, todos os dias. A saudade já está castigando, mas também estamos cheios de vontade de deixar que a coisa que ele mais tinha se propague: vontade de viver. Por favor, não lembrem dele com pesar, nem com tristeza – ele ia te xingar e te chamar pra tomar uma cerveja com ele.”

“Lembrem das histórias. Porque ele viveu, aproveitou, amou, brigou, perdoou, fez amigos no mundo todo. Batalhou muito e nós vamos honrar a sua vida pra sempre. E não importa se você conhece ele como Carlos, Rebeca, Liro… temos certeza que ele foi a pessoa mais carismática e bondosa que você já conheceu, que raro encontrar alguém que brilhe tanto. E pra nós, que prazer termos tido ele como marido, pai, amigo, irmão. Obrigado pelo carinho de todos. A vida dele mora em nós. Te amamos, te amamos, te amamos. Com amor, Catarina, Isabela e João”, completa o texto.

O sepultamento aconteceu por volta das 10h30 da manhã de quarta-feira (4/6), no Cemitério Municipal de Américo Brasiliense, conforme informou a Funerária Micelli. As informações são do portal G1.