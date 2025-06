Japão x Indonésia: Saiba onde assistir, horário, escalações e palpites

Japão e Indonésia se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece nesta terça-feira (10), às 7h35 (horário de Brasília), no Estádio Suita, em Suita, no Japão.

A seleção japonesa entra em campo com a liderança do Grupo C já garantida, assim como sua vaga no Mundial. Já a Indonésia ainda precisará disputar a próxima fase para seguir sonhando com a classificação.

Confira nosso palpite, veja onde assistir a Japão x Indonésia e as prováveis escalações para o confronto das Eliminatórias Asiáticas.

Japão – Já tem vaga garantida na Copa do Mundo de 2026

O Japão chega para a última rodada das Eliminatórias da Ásia com dois jogos sem vencer. Na rodada anterior, perdeu fora de casa por 1 a 0 para a Austrália.

Antes disso, havia empatado sem gols com a Arábia Saudita, atuando como mandante. Ainda assim, a seleção japonesa não pode mais ser alcançada.

Com 20 pontos, quatro a mais que a Austrália, vice-líder do Grupo C, o Japão já garantiu a primeira colocação da chave e está classificado para a próxima Copa do Mundo.

Em nove jogos, acumula seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 24 gols marcados e apenas três sofridos.

Últimos 5 Jogos Resultado Austrália 1 X 0 Japão Derrota Japão 0 X 0 Arábia Saudita Empate Japão 2 X 0 Bahrein Vitória China 1 X 3 Japão Vitória Indonésia 0 X 4 Japão Vitória Provável Escalação do Japão Com o Japão já garantido na Copa do Mundo, jogadores como Kaoru Mitoma, Ao Tanaka, Ko Itakura, Ayase Ueda e Hidemasa Morita ficaram de fora da convocação. Tani; Machida, Watanabe, Hiroki; Kamada, Kubo, Endo, Fujita; Nakamura, Hirakawa; Machino. Técnico: Hajime Moriyasu.

Indonésia – Vai disputar a próxima fase das Eliminatórias A Indonésia chega para a última rodada com duas vitórias consecutivas, ambas em casa, por 1 a 0, contra Bahrein e China. No entanto, a seleção já não tem mais chances de alcançar as duas primeiras posições do grupo, que garantem vaga direta na Copa do Mundo. Atualmente, a Indonésia ocupa a quarta colocação do Grupo C, com 12 pontos, um a menos que a Arábia Saudita, terceira colocada, e seis a mais que o Bahrein, que está em quinto. Vale lembrar que os terceiros e quartos colocados de cada grupo ainda terão que disputar a próxima fase das Eliminatórias. Em nove partidas, a Indonésia soma três vitórias, três empates e três derrotas, com nove gols marcados e 14 sofridos. Últimos 5 Jogos Resultado Indonésia 1 X 0 China Vitória Indonésia 1 X 0 Bahrein Vitória Austrália 5 X 1 Indonésia Derrota Indonésia 0 X 1 Filipinas Derrota Indonésia 0 X 1 Filipinas Derrota Provável Escalação da Indonésia Audero; Hubner, Idzes, Ridho; Verdonk, Pelupessy, Haye, Sayuri; Kambuaya, Vikri; Romeny. Técnico: Patrick Kluivert.

Estatísticas de Japão x Indonésia O Japão tem o melhor ataque e a melhor defesa desta fase das Eliminatórias Asiáticas;

A Indonésia não sofreu gols nos últimos dois jogos;

O Japão não conseguiu balançar as redes nos dois últimos confrontos.

Palpites e Prognósticos para Japão x Indonésia – Seleção japonesa é a favorita O Japão já garantiu vaga na Copa do Mundo pela oitava vez consecutiva, mas busca encerrar sua campanha nas Eliminatórias em alta, após dois resultados abaixo das expectativas. Vale destacar, porém, que o time atuou com uma formação bastante modificada na partida contra a Austrália — algo que pode se repetir no confronto diante da Indonésia. Já a seleção da Indonésia ainda terá que disputar a repescagem, mantendo vivo o sonho de disputar a Copa do Mundo. Antes disso, porém, os comandados de Kluivert têm um grande desafio. A Indonésia enfrentará uma das seleções mais fortes da Ásia e vem acumulando dificuldades nos confrontos recentes contra adversários desse nível. Na última vez em que encarou uma equipe do calibre do Japão, foi goleada por 5 a 1 pela Austrália. Apesar das prováveis mudanças no time, os japoneses seguem com um elenco muito mais qualificado e ainda contam com o apoio da torcida nesta terça. Por isso, o Japão entra em campo como favorito. Japão x Indonésia Palpites Aposta Palpite Melhor Odd Resultado Japão vence 1.21 na Superbet Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos! Jogue com responsabilidade! As odds apresentadas foram apuradas na redação deste artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte a casa de apostas para informações atualizadas.

Melhores Mercados para Japão x Indonésia 💡Confira outros palpites para o jogo entre Japão x Indonésia: 🔥Total de Gols: Menos de 2,5 – @2.75 na Novibet Apesar de ter um elenco superior, o Japão pode entrar em campo com um time bastante modificado. Já classificada, a tendência é que o confronto sirva para testes do técnico Hajime Moriyasu. Por isso, o jogo pode ser mais equilibrado e com poucos gols. 🔥Ambas Marcam: Não – @1.81 na Novibet Jogando fora de casa, a Indonésia provavelmente terá dificuldades para balançar a rede. O Japão, por sua vez, vem mostrando grande solidez defensiva, especialmente atuando como mandante, onde não sofreu gols nos dois últimos jogos. Além disso, com a motivação de se recuperar após resultados recentes abaixo do esperado, a equipe japonesa deve se impor e controlar o ritmo da partida, dificultando as chances ofensivas do adversário.

Onde Assistir Japão x Indonésia A partida terá transmissão exclusiva do Disney+ no streaming. TV: Sem transmissão;

Sem transmissão; Streaming Ao Vivo: Disney+.