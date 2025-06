Jéssica Ingrede emociona a web ao presentear o filho no aniversário; vídeo mostra reação

A pureza e a gratidão de uma criança emocionaram milhares de pessoas nas redes sociais. O vídeo do aniversário de Murilo, filho de Jéssica Ingrede, influencer de Rio Branco, Acre, viralizou após mostrar o menino chorando de emoção antes mesmo de abrir o presente que recebeu, um PlayStation 5.

A publicação foi feita por Jéssica na noite desta quinta-feira (19) e rapidamente ganhou repercussão. No vídeo, Murilo aparece diante do pacote, mas ao invés de rasgar o embrulho de imediato, ele escolhe agradecer e abraçar a mãe. “Ele é tão precioso que preferiu agradecer e abraçar primeiro do que abrir o presente”, escreveu Jéssica na legenda.

Com um sorriso emocionado e os olhos marejados, o menino conquista ainda mais os internautas ao demonstrar, sem dizer uma palavra, o tamanho do amor e da gratidão que sente. Só depois de viver esse momento com a mãe, ele retoma a curiosidade e finalmente abre o embrulho, revelando um PlayStation 5.

“Meu filho, você é tão grandioso que, se a mamãe e o papai pudessem, te dariam o mundo. Mas acho que damos, porque o que seria dar o mundo, né? Às vezes, é nos pequenos atos. Isso é o mundo”, escreveu Jéssica na legenda do post.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à sensibilidade de Murilo e ao carinho da mãe. “Eu chorando com a boca cheia de cuscuz”, brincou uma seguidora. “Impossível não se emocionar junto”, disse outra. Teve quem declarasse amor ao menino e prometesse visitas para jogar junto com ele. “Já já eu chego pra gente jogar”, escreveu um amigo da família.

Além da emoção de Murilo, a irmã mais nova, Sofi, também roubou a cena no vídeo com uma fala divertida: “Mãe, quando chegar o dia do meu aniversário vai ser presente pra mim”, disse, arrancando risadas dos presentes e de quem assistiu à gravação.

Veja o vídeo: