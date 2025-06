Jessie J: The Town se manifesta sobre show após diagnóstico de câncer

A cantora Jessie J revelou na noite de terça-feira (3/6) que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. A artista, dona dos hits Price Tag e Domino, disse ainda que fará uma breve pausa na carreira para seguir com o tratamento e realizar uma cirurgia.

Atração do The Town, em São Paulo, no dia 13 de setembro, o anúncio do afastamento dos palcos e do diagnóstico deixou os fãs preocupados sobre um possível cancelamento da apresentação em solo brasileiro.

Jessie J revelou diagnóstico de câncer nesta terça-feira (3/6)

Jessie J comparece ao BAFTA Television Awards 2025

Jessie J ao lado da mãe, Rose Cornish, o filho Sky, e o compaheiro Chanan Safir Colman

Em nota ao Metrópoles, o The Town disse que a participação dela no dia 13 de setembro no palco Skyline está mantida.

“A organização do evento está em contato com a equipe da artista, que confirma a presença da Jessie J no dia 13 de setembro no Palco Skyline. O The Town deseja saúde e todo sucesso no tratamento da cantora”, diz o comunicado.

Câncer em estágio inicial

Jessie J revelou o diagnóstico da doença em vídeo publicado nas redes sociais. A artista afirmou que pensou bastante se iria ou não falar sobre o assunto, mas preferiu contar aos fãs primeiro, antes que a notícia vazasse na imprensa.

Segundo Jessie, ela fez vários exames que constataram que a doença está em estágios iniciais e que está se apegando a esse lado “positivo” do diagnóstico, mesmo com o medo e a insegurança que cercam a doença.

“Estou sublinhando o termo ‘estágio inicial’. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando nesse termo”, disse a cantora no vídeo.

A artista também brincou com a situação dizendo que a cirurgia que fará nas próximas semanas será uma forma “dramática de colocar silicone”. Ela não compartilhou quando o procedimento será realizado.

Jessie J tem 37 anos e e tem um filho chamado Sky Safir Cornish Colman, que nasceu em maio de 2023, fruto do relacionamento com o jogador de basquete Chanan Safir Colman.