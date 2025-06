Jessika Alves protagoniza série vertical após trabalhos na Record

Após gravar como Siloé as duas últimas temporadas de “Reis”, na Record, a atriz Jessika Alves protagoniza a primeira série vertical brasileira, “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário”, em cartaz no YouTube.

“Foi muito divertido gravar a série. É um formato e uma linguagem bem diferente da qual estou acostumada. O texto é muito dinâmico, o enquadramento mais fechado e focado nos atores. Foi uma experiência nova”, avalia Jessika.

“O brasileiro é um público muito engajado na internet. Por isso, fazer parte do primeiro projeto 100% brasileiro nesse novo formato vertical e abrir esse novo mercado, é maravilhoso. Eu imaginava que teria uma boa aceitação, mas não esperava que a série fosse viralizar tanto assim. Ter quase 200 milhões de views é impressionante”, comemora a atriz.