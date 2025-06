Joabe Lira diz que Câmara precisa de até R$75 milhões para comportar vereadores; entenda

O presidente da Câmara de Rio Branco, Joabe Lira, rebateu as críticas feitas pelo ex-presidente, Raimundo Neném, acerca do suposto “rombo” no orçamento da Câmara Municipal. Segundo Lira o orçamento aprovado não previa aumento orçamentário, mesmo com o maior número de vereadores.

“Nós temos o orçamento de R$60 milhões pra esse ano, com um repasse de 5%, com um aumento de R$4 milhões e alguma coisa para executarmos todos os contratos e também com o gasto de pessoal”, explicou.

O presidente da mesa diretora destaca ainda que mesmo com o orçamento total se aproximando dos R$ 65 milhões, mais cortes devem continuar acontecendo.

“Os vereadores têm se reunido, discutimos semana passada as despesas e em comum acordo nós decidimos suspender as viagens”, afirma ele, explicando que a situação foi aceita por todos os vereadores.

Sobre o orçamento para os próximos anos, Joabe Lira afirmou que o assunto já vem sendo debatido pelos vereadores em conjunto.

“Precisamos de um orçamento que comporte esse acréscimo, acredito que em torno de R$70, R$75 milhões seja o ideal”, completou.

Veja o vídeo: