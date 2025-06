João Augusto, filho de Gugu, revela sonho de “brilhar” na TV como o pai

João Augusto Liberato está decidido a seguir os passos do pai, Gugu Liberato, um dos maiores ícones da televisão brasileira. Em entrevista à Record, o jovem afirmou que sonha em ser comunicador desde cedo e tem se preparado para isso com seriedade. “Eu sempre gostei de me comunicar na frente das câmeras. Tenho esse sonho de me tornar um comunicador e tenho trabalhado bastante”, declarou.

Enquanto não estreia oficialmente como apresentador, João vem fazendo participações especiais na televisão. Neste domingo (8/6), ele estará no game show “Acerte ou Caia!”, comandado por Tom Cavalcante nas tardes da Record. A aparição faz parte de um movimento gradual de aproximação com o universo televisivo.

Apesar do sobrenome famoso, João faz questão de destacar que o caminho até o sucesso será construído com esforço próprio. “A pessoa tem que sair do zero. Foi assim com o meu pai e com todos os grandes apresentadores. Não é porque eu sou filho de famoso que eu vou virar uma estrela da televisão”, refletiu.

Atualmente morando nos Estados Unidos, ele tem investido em conteúdos digitais como forma de aprendizado e adaptação ao meio. Segundo João, diversos materiais já foram gravados, mas ainda não foram ao ar. “Já gravei vários tipos de conteúdo, mas não postei nada ainda porque quero que tudo esteja bem formatado antes de lançar”, explicou ele.

Além do novo projeto digital que pretende lançar em breve, João demonstra consciência da responsabilidade que carrega por ser filho de Gugu. Ainda assim, ele garante que sua trajetória será construída com autenticidade.

O nome de João Augusto já desperta curiosidade do público há tempos. Desde a morte de Gugu, em 2019, o jovem aparece eventualmente em entrevistas e homenagens ao pai, sempre mantendo o desejo de manter vivo o legado do apresentador.