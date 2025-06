João Fonseca alcança a melhor posição da carreira no ranking mundial

O tenista brasileiro João Fonseca atingiu sua melhor colocação no ranking mundial de tênis. Com a atualização da classificação, Fonseca agora é o 54º do mundo. Ele subiu na classificação após conquistar sua primeira vitória na grama, quando derrotou o belga Zizou Bergs no ATP 250 de Eastbourne.

Com o triunfo, João subiu três posições na classificação mundial. O brasileiro terá mais um grande desafio nesta segunda-feira (30 de junho de 2025), com a estreia em Wimbledon. O tenista de 18 anos enfrenta o britânico Jacob Fearnley, número 51 do ranking.

Caminho de João em Wimbledon

Confira a chave de João em Wimbledon:

Segunda rodada : Brooksby ou Griekspoor

: ou Terceira rodada : Rune ou Tien

: ou Oitavas de final : Lehecka ou Tiafoe

: ou Quartas de final : Alcaraz , Tsitsipas ou Rublev

: , ou Semifinais : Zverev , Fritz ou Medvedev

: , ou Final: Sinner, Djokovic ou Draper

O brasileiro tem 100% de aproveitamento contra o britânico de 23 anos. São duas partidas e duas vitórias. Ele venceu Fearnley em janeiro, por 2 sets a 0, na semifinal do Challenger de Camberra, e na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, em março deste ano, por 2 sets a 1.

