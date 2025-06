João Fonseca atinge melhor ranking da carreira após Roland Garros

João Fonseca alcançou, no último domingo (8/6), a melhor posição no ranking da carreira. O brasileiro número 1 do Brasil subiu da 65ª para a 57ª colocação. Ele foi eliminado em Roland Garros, pelo número 5 do mundo, o britânico Jack Draper.

Até o momento, a melhor posição de Fonseca, de 18 anos, foi a 59ª, alcançada no dia 31 de março. Vale lembrar que o tenita iniciou a temporada como o número 113 do ranking.

João retorna as atividades na grama no ATP 500 de Halle, na Alemanha. O atual campeão da competição é o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, que também estará na disputa do torneio.

O brasileiro também disputa o ATP de Eastbourne, na Inglaterra, uma semana depois de Halle. Essa competição é mais uma preparação para Wimbledon, que começa no dia 30.