João Fonseca busca primeira vitória na grama em torneios da ATP

As vitórias de João na grama vieram em Challengers, torneios de pontuação menor do circuito do tênis. Ano passado, passou por Kyle Edmund por 2 a 0 na estreia do Challenger de Surbiton, e depois foi eliminado na segunda rodada pelo americano Brandon Nakashima. Em Nottingham, eliminou o bósnio Damir Dzumhur, e perdeu para o anfitrião Billy Harris.