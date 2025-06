João Gomes celebra São João de Petrolina e fala sobre turnês internacionais: “Aqui é diferente”

O titular do portal LeoDias marcou presença no último sábado (22/6) no São João de Petrolina, em Pernambuco, e teve a oportunidade de conversar com João Gomes, um dos principais nomes do forró nacional e filho da terra. Sentindo-se em casa, rodeado pela família, o cantor ressaltou a importância do evento para a cidade, além de adiantar detalhes das próximas turnês que fará pelos Estados Unidos, sozinho, e pela Europa com Dominguinhos, Maestrinho e Jota.Pê.

Eufórico com a energia de cantar em sua cidade natal, João Gomes descreveu a sensação de estar no palco de um dos principais eventos de São João do Nordeste: “Aqui é diferente!”.

João Gomes com a avó Foto: Reprodução/ LeoDias João Gomes, Dominguinho e Maestrinho Foto: Divulgação João Gomes no São João de Petrolina Foto: Reprodução/ LeoDias

Em clima descontraído, ele apresentou a avó, Josilene Valério, e brincou: “Já viu a minha vó? A mulher mais fofoqueira que o LeoDias está presente.” A própria dona Josilene rebateu, bem-humorada: “Minha boca é um túmulo.”

Ao longo da conversa, João falou também sobre o caráter solidário da festa e a necessidade de ajudar o Hospital do Câncer da cidade: “É bom demais! Dos anos passados para esse, crescemos muito mais e só temos a crescer mais ainda. Hoje estamos aqui por um propósito, o Hospital do Câncer daqui. A gente sabe a importância disso, nem todo mundo tem condição de ir para São Paulo ou para Recife, é uma logística muito ruim, então temos que fazer a nossa parte como pessoas daqui.”

A avó do cantor reforçou o apelo: “Essa questão que ele está falando do câncer, que ele trouxe aqui, a família toda já teve câncer. Eu tive câncer, as minhas filhas tiveram, já precisamos desse hospital.”

O forrozeiro também comentou sobre os projetos que o aguardam nos próximos meses: “Tá chegando aí a turnê nos Estados Unidos e a da Europa com Dominguinhos, projeto que eu fiz com o Jota.Pê e o Maestrinho. A galera abraçou e está repercutindo muito bem. Então, que a gente desbrave essa jornada e agradeça.”

Ele finalizou a entrevista destacando o momento especial da carreira e a importância do São João nordestino: “Esse ano foi um ano de muito aprendizado. Eu sempre falo que o Xand e o Safadão ainda estão dando aula de como fazer o show. A gente, quem sabe, venha também com espetáculo, com estrutura, que o nosso forró fique cada vez maior e o nosso São João seja cada vez mais procurado, não só por pessoas de fora do Nordeste, mas também de outros lugares do mundo, que recebam o nosso São João e a nossa Festa Junina com muito amor.”

