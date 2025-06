João Guilherme comenta “volume” de Zé Felipe em vídeo

O ator João Guilherme respondeu em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (17/6), a um vídeo publicado pelo irmão, o cantor Zé Felipe.

Nas imagens, o ex-marido de Virginia Fonseca brinca ao relatar que errou o tamanho ao comprar algumas blusas, destacando que os modelos ficaram parecidos com croppeds, como os já usados por João.

Ao se gravar usando a peça, Zé Felipe afirmou que havia comprado quatro camisetas e que pretendia presentear o irmão com elas. No entanto, o que chamou mesmo a atenção de alguns internautas foi um certo “volume” percebido na calça de moletom usada pelo músico.

João Guilherme fez piada

Sem perder a chance de fazer piada, João Guilherme respondeu ao irmão com bom humor ao comentar o assunto: “Comprou quatro camisetas e, aparentemente, uma arma”, disse ele, fazendo referência à parte íntima de Zé Felipe.

Você não é inocente ze felipe pic.twitter.com/TJGY7JmqO1 — vini ♡ (@vinicomentts) June 17, 2025

Relembre

Zé Felipe voltou a provocar João Guilherme ao relembrar a polêmica envolvendo o uso de cropped masculino pelo ator durante a Semana de Moda de Paris, em 2023.

Nas redes sociais, o sertanejo contou que comprou algumas camisetas sem experimentar e percebeu, ao levantar os braços, que elas ficaram extremamente curtas.

Sempre bem-humorado, Zé brincou que, ao usar as peças em um show, acabaria lembrando o irmão. “Se eu mandar jogar as mãozinhas para cima, vira João Guilherme”, disse ele nos stories do Instagram.

Na sequência, o cantor afirmou que enviaria as camisetas para João Guilherme usar no dia a dia, reacendendo a troca de provocações entre os irmãos.