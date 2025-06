João Guilherme e Bruna Marquezine surgem juntos no Rio em festa de amigo, diz perfil nas redes

João Guilherme e Bruna Marquezine estiveram juntos no Rio de Janeiro comemorando o aniversário do amigo Lucas Medeiros neste sábado (7/6), segundo o perfil do Instagram Condomínio da Fifi. Apesar de tentarem manter a discrição, o olhar entre eles não teria passado despercebido aos convidados, reacendendo os rumores de uma possível reconciliação, como afirmou fontes do perfil nas redes sociais.

O casal, que terminou o namoro de aproximadamente um ano em fevereiro deste ano, reavivou especulações nas redes quando foram fotografados juntos em eventos anteriores, como shows e festas, sem negar proximidade.

Bruna e João começaram a se relacionar em meados de 2023, após contracenarem na série “Amor da Minha Vida”. O romance ganhou força com encontros discretos, aparições públicas como em Fernando de Noronha, Lollapalooza e o aeroporto Santos Dumont, locais onde foram flagrados trocando carícias. O término em fevereiro de 2025 foi comunicado por assessorias e descrito como amigável, ressaltando o carinho mútuo.

Apesar do fim, a maior proximidade recente, diante de amigos em uma festa descontraída, reacende a especulação. Os dois seguem discretos nas redes sociais.

O portal LeoDias busca contato com a assessoria de Bruna e João e aguarda retorno para mais informações.