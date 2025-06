João Guilherme responde à brincadeira de Zé Felipe sobre uso de cropped

Não deixou passar batido! João Guilherme respondeu em suas redes sociais, nesta terça-feira (17/6), a uma brincadeira do irmão, Zé Felipe, que comentou com bom humor sobre seu gosto por usar cropped.

Nos stories, Zé Felipe apareceu com uma camiseta um pouco curta para o seu tamanho e brincou que, ao levantar os braços, a peça virava um cropped, perfeito para João Guilherme.

“Fui numa loja ontem, comprei quatro camisetas, a moça: ‘Quer experimentar?’. Eu: ‘Não, obrigado.’ Camiseta bonita. Se eu for em um show com ela, [a camiseta], mandar jogar as mãozinhas para cima, vira João Guilherme. João, comprei quatro, tô mandando para a sua casa para usar no dia a dia”, avisou o cantor.

Ao repostar o vídeo, João Guilherme respondeu na mesma moeda. “Comprou quatro camisetas e uma arma”, disse o ex de Bruna Marquezine, fazendo referência ao “volume” na calça do irmão.

Ambos são filhos do cantor Leonardo, mas de mães diferentes. Zé Felipe é fruto do casamento com Poliana Rocha, com quem o sertanejo permanece até hoje. Já João é filho de Leonardo com a ex, Naira Ávila.

João Guilherme diz o que tem em comum com Leonardo após críticas

Nos últimos dias, João Guilherme respondeu às críticas sobre “não merecer” ser filho do cantor Leonardo. Em tom de brincadeira, ela disse ter algo em comum com o pai.

“Eu aguento ouvir muita coisa, mas uma coisa que eu não entendo… Tem gente que fala que eu não mereço ser filho do meu pai porque eu não ando de jeans grudado, bota e chapéu. Me dá licença, eu mereço sim porque eu sou cachaceiro igual a ele. Então eu acho que, assim, eu tô ali… Vocês que não veem”, declarou.