João Silva fala sobre saúde de Faustão e chama pai de “guerreiro”

O apresentador João Silva, filho de Faustão, abriu o coração e atualizou o quadro de saúde do pai, que passou por dois transplantes nos últimos anos. O novo contratado do SBT falou sobre o pai durante o 5º Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar, evento organizado pelo jogador do Santos na noite desta terça-feira (10/6).

“Anos difíceis”

O filho de Fausto Silva afirmou que o pai está bem e chamou o ex-apresentador do Domingão de guerreiro. “Meu pai é um guerreiro né? Foram anos muito difíceis, mas ele é muito guerreiro, a cabeça dele, a velocidade no pensamento, a alegria com a vida. Ele é um cara que tem uma saúde mental… É um guerreiro mesmo, passou por muitas coisas difíceis, então isso é um grande orgulho”, disse ao Gshow.

João afirmou que Faustão é “casca grossa” e que é um grande admirador do pai. “Tem coisa que a gente olha e fala: ‘será que eu ia passar dessa forma?’. E realmente acho que a nossa geração não é tão casca grossa quanto a dele, então só admiro mesmo”, completou.

Ainda na entrevista, João Silva falou sobre seu trabalho na TV e se costuma pedir conselhos ao pai famoso. O apresentador, que trocou a Band pelo SBT, disse que não apenas Faustão, mas também a mãe, Luciana Cardoso, dá dicas importantes sobre sua carreira.

O jovem, de 20 anos, ainda pontuou que deseja seguir o legado da família e que não tem vontade de desvencilhar o seu nome de Faustão

João Silva e o pai, Faustão

João Silva

João Silva posa com a família para as redes sociais

João Silva, filho de Faustão

“Ele é sempre a primeira pessoa que eu pergunto. Ele e a minha mãe, é uma pessoa que também tem um entendimento muito grande na área de entretenimento e, com certeza, ele fez parte de todas essas etapas. Ele diz que tenho que seguir a carreira como o coração manda, mas com certeza sempre pergunto”, comentou João Silva.

Medo

Recentemente, durante participação no podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez, João Silva disse que Faustão já enfrentou dificuldades em levar uma vida normal fora dos holofotes. “Para ele, por muito tempo, foi muito difícil. Ele

Segundo ele, a exposição intensa fez com que Faustão adotasse uma postura mais reservada ao longo da vida. Ao contrário do pai, João afirmou que lida com a notoriedade de forma mais leve. “Eu não me importo com nada, eu faço tudo. Às vezes, você tem que se privar de algum lugar público, para fazer uma coisa ou outra”, disse.