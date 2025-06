João Silva surge em clima de romance com a namorada em festa na Bahia

João Silva, filho de Faustão, foi visto em clima de romance com a nova namorada, a empresária e influenciadora Isabella Kherlakian, durante um casamento realizado neste sábado (21/6), em Trancoso, na Bahia.

O comunicador de 21 anos publicou em seu Instagram dois registros ao lado da namorada, nos quais aparece elegante de terno cinza e em um dos cliques, surge apertando o bumbum dela, que usava um vestido vermelho.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/joaosilva Reprodução/joaosilva João Silva e Isabela Kherlakian – Foto: Reprodução/Instagram João Silva e Isabella Kherlakian – Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Isabella, além de influenciadora, é dona de uma marca própria e tem formação internacional: estudou na University of the Arts London, onde se especializou em direção de arte e marketing de conteúdo, e também foi aluna do Instituto Europeu de Design, renomada instituição na área de moda e comunicação.

O casal tornou o relacionamento público há cerca de uma semana, ao compartilhar as primeiras fotos juntos nas redes sociais. João, que vem seguindo os passos do pai na televisão, deixou recentemente a TV Band e fechou contrato com o SBT. Na nova emissora, ele comandará uma atração que irá ao ar nas noites de sábado.