Joelma diz que não beija na boca há 7 anos: “Nunca fui tão feliz”

A cantora Joelma está vivendo um momento de plenitude e afirma que não sente falta de um relacionamento amoroso. Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a cantora revelou que está há cerca de sete anos sem beijar na boca – e garante que isso não é um problema. “Nunca fui tão feliz”, declarou.

Desde a separação do produtor Ximbinha, em 2015, após 18 anos de casamento, Joelma diz que encontrou na tranquilidade a sua melhor fase. “Não beijo na boca há sete anos. Nunca tive tanta paz. Não quero perder isso, não. O povo tá muito doido por aí”, comentou, reforçando que não pretende se envolver com ninguém por enquanto.

Aos 49 anos, Joelma está focada na família e na carreira musical. Em breve, será avó em dose dupla: seus filhos Yago, 29, e Yasmim, 20, estão esperando bebês, com nascimento previsto para o segundo semestre. A artista afirmou estar realizada com a nova fase e dedica seu tempo ao que mais ama.

Joelma é uma das cantoras mais populares do país

Cantora Joelma

A cantora paraense Joelma

Joelma foi a estrela do show de abertura da Supercopa Rei

Na música, os projetos seguem a todo vapor. Joelma se prepara para lançar um novo álbum e iniciar a turnê “Arraiá Isso é Calypso”, inspirada nas festas juninas. Ela também tem presença confirmada em grandes eventos como o “Amazônia Para Sempre”, ligado à COP30, e o festival The Town, em São Paulo.

Apesar da intensidade nos palcos, a cantora revela que, longe dos holofotes, prefere uma rotina simples. Natural de Almeirim, no interior do Pará, ela contou que ainda preserva os hábitos da infância: “Gosto de rio, de pescar, das coisas do mato. Às vezes, sou obrigada a viajar com os filhos para fora, mas não gosto. Sou do interior, gosto de ficar quietinha”.