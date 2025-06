Jogador do Ceará é acusado por ex-esposa de agressão e alienação parental. Entenda!

Bruna Santos Miller, ex-esposa do jogador de futebol Fernando José Marques Maciel, o Fernandinho, atualmente no Ceará, registrou um boletim de ocorrência por alienação parental e agressões envolvendo familiares do atleta. A denúncia inclui episódios de violência física, suposto impedimento do convívio com o filho e mudança de estado da criança sem autorização judicial. O portal LeoDias teve acesso exclusivo a documentos da Polícia Civil, prints de conversas com advogados e agentes da lei, áudios de testemunhas e registros visuais que sustentam as alegações.

A denúncia foi formalizada no dia 3 de junho de 2025, na 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde Bruna detalhou que o último contato presencial com o filho Fernando Júnior foi entre os dias 16 e 23 de abril. Segundo ela, desde então, não conseguiu mais vê-lo.

A criança estaria residindo atualmente com o pai e a atual companheira dele em Fortaleza, no Ceará. Ainda segundo Bruna, o menino teria sido levado sem sua ciência ou autorização, violando o que seria o regime de guarda provisória vigente, baseado em domicílio no Rio Grande do Sul.

No depoimento, Bruna afirmou que soube da transferência do filho de estado por meio do próprio menino, em vídeo, e que tomou conhecimento, também por ele, de episódios de racismo na nova escola e de agressões físicas por parte da madrasta, identificada como Beatriz.

“Desde então, venho sendo sistematicamente impedida de exercer meu papel como mãe, estou bloqueada em todos os canais de comunicação”, diz no depoimento.

Ela ainda afirma que a madrasta e até a advogada da parte paterna teriam dificultado seu acesso à criança, inclusive a decisões sobre saúde, escola e bem-estar. A vítima reforça que essas atitudes constituem alienação parental e solicitou o envio do boletim ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude.

Suposta agressão contra funcionária e pedido de exame de corpo de delito

Outro ponto grave da denúncia envolve um episódio relatado por uma funcionária de Bruna, que foi enviada para buscar a criança na residência de familiares do jogador no final de 2024. A mulher gravou dois áudios relatando agressões.

“Quando estava chegando lá na porta, elas vieram pra cima de mim, me chutando. Quando caí no chão, elas me bateram um pouquinho e eu saí correndo. Me deram uma pesada nas costas. Me deram uma pesada aqui, só não caí porque corri. A filha e a mãe”, disse, referindo-se à irmã e à mãe de Fernandinho.

O caso consta em documento oficial emitido pela Polícia Civil do Maranhão, que requisitou exame pericial de lesão corporal na funcionária. No laudo, consta que ela teria sido atacada após insistir na entrega da criança, mesmo com autorização de viagem válida emitida por Fernandinho. O ataque teria ocorrido com uma “pesada nas costas”, após agressões verbais da irmã do jogador.

Vídeo mostra suposta marca de agressão

Além dos áudios e conversas trocadas com advogados e policiais, Bruna Miller também encaminhou imagens em que exibe supostas marcas de agressão. Em um dos vídeos enviados, é possível ver uma vermelhidão no pescoço dela. Enquanto grava a própria imagem, ela afirma: “Olha aqui o que ele fez, ó, pra ele nunca mais bater em mulher.”

Na mesma gravação, Fernando aparece ao fundo ajeitando uma cama, enquanto o filho do casal caminha em direção ao pai. Segundo Bruna, o vídeo foi feito logo após o episódio em que ela afirma ter sido agredida.

Polícia contata a mãe e Justiça é acionada

Uma policial da 2ª Delegacia de Gravataí, também procurou Bruna por mensagem, solicitando que ela comparecesse à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência registrada por alienação parental. “Bom dia, Bruna. Consegue vir na delegacia pra conversar sobre aquela ocorrência que a senhora registrou sobre a situação de alienação parental, contra seu ex-companheiro?”, escreveu. Em nova mensagem, reforçou: “Estamos lhe aguardando para conversar.”

Além do registro policial, a advogada de Bruna, Fernanda Romano, protocolou diversos pedidos ao Judiciário em São Luís/MA, onde corre o processo. Na conversa registrada em print, Bruna questiona se a liminar para garantir o contato com o filho havia sido solicitada. A advogada responde: “Já fizemos diversos pedidos e precisamos antes de juntar um novo que seja despachado a última petição, porque simplesmente a advogada [anterior] abandonou o processo tem seis meses”.

No sistema do Tribunal de Justiça do Maranhão, há petições recentes pedindo convivência na Páscoa, com pedidos urgentes.

Denúncia de agressão anterior e defesa do jogador

O caso não é o primeiro envolvendo acusações contra Fernandinho. Em dezembro do ano passado, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, publicou que Bruna havia registrado queixa após o atleta, mesmo com autorização de viagem firmada por ele, se recusar a entregar o filho para passar o Natal com a mãe. Ela também havia denunciado agressões da tia, da avó e das primas da criança.

Na época, a defesa de Fernandinho afirmou que Bruna agiu “em desacordo com as regras da guarda” e que o jogador não se opunha à visita da mãe, mas que a babá enviada por ela não ficaria com o menino durante a estadia. Afirmaram também que a viagem foi cancelada para “preservar a integridade física e moral da criança”.

Bruna, por sua vez, segue alegando bloqueios de comunicação e exclusão nas decisões sobre a vida do filho.

Documentos confirmam que pai autorizou viagem

O portal LeoDias também obteve uma cópia da autorização de viagem nacional assinada por Fernandinho no fim de 2024. O documento permite o embarque da criança acompanhado por uma responsável até o Rio Grande do Sul, no período entre 21 e 29 de dezembro daquele ano. Mesmo assim, a viagem teria sido cancelada de última hora, segundo o histórico descrito pelas partes.

Advogada rebate acusações

A advogada Joana Prado de Oliveira afirmou que Bruna mente nas acusações e que a guarda legal do filho já pertence ao jogador desde 2022. “Na qualidade de representantes do Sr. Fernando José, vimos esclarecer que as alegações da Sra. Bruna são inverídicas e fantasiosas”, afirmou.

Ela também reiterou que, segundo a decisão judicial vigente, Bruna tem apenas direito de visita supervisionada nos finais de semana, sem pernoite: “Conforme decisão judicial exarada em abril de 2022 (até a presente data em vigor), o Sr. Fernando José detém a guarda de seu filho, Fernando Júnior. Devendo ser ressaltado que à genitora cabe o direito de visitação em finais de semana alternados, das 13h às 18h (do sábado e domingo), sem pernoite, sempre com supervisão do genitor ou de pessoal da confiança dele.”

Sobre a divulgação pública do caso, a defesa disse que o processo corre sob sigilo judicial, e que a mãe estaria agindo com intenção de causar dano à imagem do jogador: “Não há possibilidade de maiores detalhes no que se refere ao processo, pois há determinação de sigilo por parte do Magistrado. As manifestações midiáticas da Sra. Bruna buscam apenas causar tumulto e denegrir a moral e integridade do Sr. Fernando José, sendo assim cumpre-nos informar que as medidas judiciais já estão sendo adotadas.”

Fernandinho quebra o silêncio

Procurado diretamente pela reportagem, o jogador preferiu não se estender sobre o assunto e optou por reforçar que confia nas declarações já feitas por sua representante legal: “Tudo o que é necessário ser dito minha advogada já falou.”