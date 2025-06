Jogador do Galvez é alvo de racismo durante partida do Campeonato Acreano; veja detalhes

O Galvez Esporte Clube denunciou nesta terça-feira (17) que o jogador Erick foi vítima de racismo durante a partida contra o Santa Cruz, válida pelo Campeonato Acreano. Segundo o clube, dois atletas adversários teriam usado termos pejorativos, como “urubu”, além de fazerem gestos insinuando mau cheiro. O caso foi comunicado ao quarto árbitro, que se comprometeu a registrar o ocorrido na súmula da partida, vencida pelo Santa Cruz por 2 a 0.

Em nota oficial, o Galvez afirmou que já acionou seu departamento jurídico e que está acompanhando o caso junto às autoridades esportivas. O clube ressaltou que o episódio é grave e que a derrota em campo não diminui a importância da denúncia. Também reafirmou seu posicionamento firme contra o racismo e qualquer forma de discriminação, prestando apoio ao atleta Erick e cobrando punição exemplar aos envolvidos.

O Santa Cruz se manifestou na manhã de quarta-feira (18), reforçando seu compromisso com o combate ao preconceito e destacando que aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades. A diretoria do Galvez esclareceu ainda que o protesto não se dirige à instituição Santa Cruz, mas sim a atitudes individuais que, segundo o clube, precisam ser tratadas com seriedade e rigor.