Jogadores de Futebol podem apostar em si mesmos? Entenda

Os jogadores profissionais de futebol podem apostar em si mesmos? Seguido ardentemente por mais de 4 bilhões de fãs em todo o mundo, o futebol toma a parte da indústria global com mais US $1,8 bilhões por ano em apostas esportivas.

Cerca de 72% de todas as apostas esportivas feitas mundialmente são feitas em mercados de futebol. Mas, os jogadores de futebol podem apostar em jogos que estão jogando ou mesmo em qualquer partida de futebol?

Jogadores de Futebol NÃO São Permitidos Apostar Neles Mesmos

Em poucas palavras, os jogadores de futebol profissional NÃO ESTÃO autorizados a apostar em jogos de futebol. Essa regra vale para todos os jogadores de futebol profissional registrados em órgãos de futebol profissional de todos os 211 países reconhecidos pela FIFA. Os jogadores de futebol não estão autorizados a fazer apostas em si mesmos, nos jogos em que estão envolvidos ou, de fato, em qualquer partida do mundo por algum motivo. E eis o porquê.

Corrigindo correspondência.

Ao fazer apostas em si mesmos ou em jogos em que estão envolvidos, os jogadores de futebol podem conspirar para influenciar os resultados das partidas. Os jogadores podem apostar em mercados como o primeiro arremesso lateral, cartões amarelos, marcação de pênaltis e outras apostas individuais. Alguns jogadores astutos podem até corrigir a pontuação exata do jogo e apostar nesse placar.

Informações de privilégios

Informações internas são qualquer notícia que os jogadores possam estar cientes, mas que não é compartilhada com o público de antemão. Os profissionais podem tirar proveito dessas informações e fazer apostas, compartilhá-las com amigos ou dar gorjetas a outros para fazer apostas, o que é ilegal.

Futebolistas Profissionais estão Pertos.

Os jogadores profissionais de futebol são um grupo muito unido. Eles podem compartilhar informações entre si com relativa facilidade. Portanto, é ilegal para os jogadores de futebol apostarem em qualquer partida globalmente, pois os próprios jogadores podem compartilhar informações cruciais sobre os próximos jogos.

Associações Futebolísticas

Geralmente, órgãos regionais de futebol, como a UEFA, a CONCACAF, a CAF, associações nacionais como a FA, a PFA, a FFF e até mesmo órgãos individuais da liga, estabeleceram suas próprias regras que regem o jogo por futebolistas profissionais.

Em fevereiro de 2014, por exemplo, a FA proibiu todos os órgãos profissionais registrados de jogarem em qualquer partida de futebol em qualquer lugar do mundo. A proibição, que entrou em vigor em 1 de agosto de 2014, substituiu a regra existente que permitia aos jogadores apostar em competições nas quais não participavam.

Postura da FIFA

A FIFA também tem sua posição sobre o envolvimento dos jogadores em questões de jogos de futebol. A FIFA se concentra principalmente em torneios internacionais de peças de exibição, eliminatórias e amistosos que são repletos de alegações de manipulação de resultados. Como um corpo guarda-chuva, a FIFA também fornece orientação e insights sobre as sanções e medidas punitivas a serem cobradas sobre jogadores envolvidos em atividades ilegais de jogo em todo o mundo.

Constituição Individual do Clube

Além dos órgãos dirigentes do futebol, os clubes de futebol individuais e as seleções nacionais têm suas políticas e regulamentos que ditam a conduta do jogador. O código de conduta do “Football Club” impede que os jogadores participem de qualquer atividade de jogo. Apanhado qualquer jogador, este é punido conforme a constituição do clube ou da seleção.

Regulamentos da Casas de apostas

Finalmente, os próprios agenciadores de apostas como a Mostbet e outras, têm seus próprios regulamentos, portanto, aqui orientem como escolher um que descreva regras que impeçam qualquer jogador profissional, oficial, técnico ou qualquer pessoa envolvida com clubes de futebol e equipes nacionais de participar de jogos de azar. Eles têm suas medidas e disposições que lhes permitem detectar atividades ilegais de jogo. Se um jogador violar estes termos e condições, os apostadores podem tomar medidas legais contra eles.

Se flagrados apostando ilegalmente em partidas de futebol, os futebolistas profissionais enfrentam ações disciplinares, conforme deliberado pela Constituição de sua associação de futebol. Dependendo da magnitude da atividade de jogo e das partes envolvidas, os assuntos podem escalar para postos mais altos (FIFA) e desencadear ações legais.

A punição mais comum para jogadores envolvidos em jogos ilegais de futebol é incorrer em uma proibição prolongada, pagar uma multa pesada ou ser banido da atividade relacionada ao futebol para sempre. Alguns escândalos atraem mais do que apenas proibições; eles resultam em processos legais dos bicheiros que se sentem defraudados e os jogadores acabam presos.

Famosos Jogadores pegos apostando

Apesar das regras, regulamentos e advertências sobre o jogo, os jogadores profissionais acabam participando de atividades ilegais de jogo de qualquer forma. Eis alguns dos mais notáveis escândalos recentes.

O polêmico ex-meia do Burnley, Joey Barton, foi banido do futebol por 18 meses. Ao longo de 10 anos, ele fez mais de 1.000 apostas em partidas de futebol, incluindo aquelas em que participou.

Outros exemplos incluem Daniel Sturridge, que a FA acusou de violar as regras de apostas, jogadores nigerianos que foram banidos por toda a vida e muitos outros casos de jogadores que foram pegos na mira da atividade ilegal de jogos de azar.