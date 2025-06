Jogo do século! Torcida no Acre organiza evento para assistir partida entre Botafogo e PSG

A torcida organizada Fogão Acre, que representa o Botafogo de Futebol e Regatas no estado, vai se reunir nesta quinta-feira (19) para acompanhar um dos confrontos do time com atual campeão da Conmebol Libertadores, o PSG, campeão da Liga dos Campeões, fato que estão classificando como o “jogo do século.

O encontro dos torcedores acontece em Rio Branco, no bairro Bosque. A concentração começa às 19h, uma hora antes do início da partida, marcado para as 20h.

A arte com a frase “Convocação alvinegra! Jogo do século”, divulgada nas redes sociais da torcida, mobiliza a torcida para vibrar unida durante o difícil confronto.

Para participar, os torcedores devem contribuir com uma taxa de R$ 25, destinada a custear o espaço e o churrasco disponibilizado durante o evento. É importante destacar que as bebidas não estão incluídas nesse valor e serão vendidas separadamente no local.