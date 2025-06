Joias desaparecidas? Esposa de MC Poze acusa polícia do RJ; corporação se manifesta

A influenciadora Vivi Noronha, esposa do cantor MC Poze do Rodo, usou as redes sociais para acusar a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) de irregularidades durante a operação que resultou na prisão do artista. Segundo ela, joias de ouro pertencentes ao casal teriam desaparecido após a abordagem na residência da família, na última quinta-feira (29/5).

No vídeo em questão, Vivi relatou que os policiais encontraram uma bolsa da grife Carolina Herrera contendo ouro e, em seguida, encerraram repentinamente a ação.

“Ele (o agente da Polícia Civil) achou a bolsa vermelha da Carolina Herrera, que é minha. O olhinho dele, assim, ó, girou o cifrão e falou: ‘Acabou a operação’. Por que acabou a operação? Queria entender, por que que acabou a operação? Achou o ouro, acabou a operação? Estranho, né?”, afirmou.

Ela também denunciou que algumas peças de ouro do artista teriam desaparecido após a apreensão. “Aqui dentro de casa, eu tenho vídeo, nesse meu telefone que eu tô gravando, de vocês (os policiais) falando: ‘Ah, grava pra depois não falar que pegamos nada’. Adiantou de alguma coisa? Não, né? Porque quando o Marlon foi pegar os ouros dele, faltou o bracelete, trocaram a corrente”, declarou.

Vivi ainda afirmou que o valor em dinheiro apreendido não aparece na imagem oficial divulgada pela polícia. Segundo ela, a divulgação mostra apenas parte do material recolhido durante a diligência.

Alegações de abordagem agressiva durante a madrugada

Além das denúncias sobre o desaparecimento de bens, Vivi Noronha relatou que os agentes teriam agido de forma opressiva durante a entrada no imóvel. Segundo a influenciadora, ela foi acordada de maneira brusca enquanto dormia com uma das filhas pequenas.

“Entraram no meu quarto completamente desrespeitosos. Não acharam interruptor da luz, aí botaram lanterna do celular na minha cara, na minha cama, enquanto eu estava dormindo com a minha filha. E falaram: ‘Levanta, p*rra’”, contou.

Ela acrescentou que, durante a operação, os policiais a impediram de pegar a criança no colo e de trocar de roupa. “Eles têm que tratar com respeito, seguir procedimento padrão, e não fizeram isso”, afirmou.

Polícia Civil nega acusações e anuncia apuração por calúnia

Em nota enviada ao portal F5, da Folha de S.Paulo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro negou todas as acusações feitas por Vivi Noronha. A corporação informou que a operação foi documentada e que todos os itens recolhidos foram devidamente catalogados.

“Conforme informado no dia da operação, joias, celulares e outros dispositivos eletrônicos foram apreendidos na casa do investigado. Toda a diligência foi filmada e documentada. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar o crime de calúnia”, declarou a instituição.

O caso segue sob investigação. Até o momento, a defesa de MC Poze e Vivi Noronha não se manifestou oficialmente.