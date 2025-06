jojo-todynho-se-enfurece-e-defende-raissa-barbosa:-“ela-tem-a-mim”

A ex-funkeira Jojo Todynho usou as redes sociais para sair em defesa da influenciadora Raissa Barbosa, que está grávida do seu segundo filho. A famosa ativou seu modo “sincerona” para detonar internautas que têm feito críticas contra a colega. Ambas participaram juntas da 12ª edição de A Fazenda, e seguiram amigas do lado de fora.

Leia também

Xingou internautas

Jojo apareceu revoltada nos stories do Instagram e criticou quem vem questionando a paternidade do bebê, que ainda não tem um nome escolhido. Segundo Raissa, a expectativa é que a criança nasça no final do mês.

“A grávida não tem um dia de paz, né? Vou ativar o modo Jojo Todynho pra deixar recado aqui pra essas fubazentas, mal-comidas, que estão enchendo a porra do saco da Raissa”, começou a ex-amiga de Anitta. “Vão caçar o que fazer. Ela não precisa de rede de apoio não, porque ela tem a mim. Sempre teve, desde o reality, e não vai ser agora que ela não teria”, reforçou.

Jojo Todynho seguiu seu desabafo. “Se família prestasse, fosse bom, morariam todos dentro da mesma casa, eu botaria todos pra morar dentro da minha casa. Então não falem besteira, não julguem. Vão caçar o que fazer, vão pra casa do caralho”, xingou.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Raissa Barbosa e Jojo Todynho

Reprodução 2 de 7

Raissa Barbosa

Reprodução 3 de 7

A influencer Jojo Todynho

Reprodução 4 de 7

Raissa Barbosa faz desabafo após chá revelação solitário: “Atacada”

Instagram/Reprodução 5 de 7

Jojo Todynho

Reprodução 6 de 7

A influenciadora Raissa Barbosa

Reprodução 7 de 7

Jojo Todynho

Reprodução

Criticou questionamentos

Em seguida, a ex-funkeira disse que Raissa precisa de apoio, não de críticas. “Mulher tá grávida, num momento de vulnerabilidade, precisando de acolhimento, e vocês enchendo a porra do saco? Bando de mulher nojenta”, disparou. “‘Ai, quem é o pai da criança?’ Te interessa? É o teu marido? Vai cuidar da sua vida! Você vai dar alguma coisa? Merda, enchendo a porra do saco”, completou Jojo.

Nesta quarta-feira (4/6), Raissa Barbosa revelou que Jojo Todynho, além de ser madrinha do bebê, também vai acompanhá-la durante o parto do seu segundo filho. “Jojo será a madrinha do bebê né? Ela não gostaria de assistir ao parto?”, questionou uma seguidora. “A Jojo Todynho é a madrinha e também assistirá o parto!”, revelou Raissa Barbosa. “Ela já disse que quer muito”, completou.