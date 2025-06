Jojo Todynho sofre segunda tentativa de roubo em menos de 2 meses: “Sobrevivência”

Gravando o seu dia a dia, Jojo Todynho, de 28 anos, decidiu mostrar aos seguidores, por meio dos vídeos nos stories, a dura realidade que é morar em um lugar sem segurança. Na última quinta-feira (5/6), a estudante de Direito, que vive no Rio de Janeiro, contou que seu carro quase foi roubado, e detalhe: essa não é a primeira vez que tentam levar o veículo.

Em um período de dois meses, a famosa foi alvo novamente desse tipo de violência. “Estão vendo esses lascadinhos? Olha minha roda como é que está. É a segunda vez, dentro de dois meses, que tentam me roubar, mas eu passo por cima, jogo pro alto, tô nem aí.”

Jojo Todynho mostra como ficou seu carro após tentativa de assalto

Para não ter o carro levado, ela contou que se arriscou e reagiu. “Hoje não joguei [o assaltante] pro alto, não, mas dei fuga. Ralei meu carro todinho, mas é isso. Esse é o Rio de Janeiro”, desabafou a ex-funkeira, revoltada com a situação.

Segundo a influenciadora, as pessoas acham que viver no Rio é “mil maravilhas”, porém a realidade é outra. “Acham que aqui a vida é um morango, só que não é assim. Enquanto uns estão preocupados com coisas fúteis, outros estão aí na tentativa do dia a dia de ter uma sobrevivência mínima”, declarou. “Blindada sempre por Deus”, finalizou Jordana.