Jon Vlogs é preso com amigos após confusão em balada na Croácia

No último domingo (8/6), Jon Vlogs foi preso após se envolver em uma briga em uma balada na Croácia. Segundo Henrique Silva, amigo do criador de conteúdo, vários colegas também foram detidos após a confusão. Ainda de acordo com ele, os envolvidos deveriam ser liberados às 12h no horário local, o que equivale às 7h da manhã no horário de Brasília. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial de que eles foram, de fato, liberados pelas autoridades croatas.

Durante uma live em suas redes sociais, Henrique contou que todos já estavam “muito loucos” quando Jon decidiu ir embora. Segundo o amigo do influenciador, eles não sabem exatamente o que aconteceu, mas uma briga generalizada começou nesse momento. Um dos amigos do criador de conteúdo quebrou uma garrafa e partiu para cima de outro grupo e também dos seguranças da balada.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jon Vlogs na Kings League Brasil Portal LeoDias Reprodução Reprodução Jon Vlogs no lançamento da Kings League Portal LeoDias Jon Vlogs no lançamento da Kings League Brasil Portal LeoDias Jon Vlogs em estádio. Ele sorri e usa blusa verde Reprodução Instagram Voltar

Próximo

Ainda de acordo com Henrique, a polícia foi acionada e todos foram detidos. Ele também contou que Jon está “machucado levemente”, com um corte no rosto. O influenciador estava em uma cela ao lado dos colegas e, se tudo correr como previsto, permanecerão detidos até de manhã, além de terem que pagar uma multa. Enquanto aguardava a liberação dos amigos, o amigo ficou sozinho e chegou a tomar uma cerveja.

Silva também postou um vídeo conversando com a mãe de Jon, que ficou preocupada e nervosa ao saber que todos estavam presos. Ele explicou novamente que não sabe como a briga começou, mas que, quando a polícia chegou, todos foram algemados. Foram feitos testes de bafômetro em todos, e a maioria receberá multas além da detenção. A exceção foi Henrique, que zerou no teste e, por isso, não deve ser multado.

Procurados pela equipe do portal LeoDias, a assessoria de Jon e o próprio influenciador não retornaram o contato nem confirmaram se ele já foi liberado.