Jonalista da Globonews se retrata após comentário sobre Guerra entre Irã e Israel

Eliane Cantanhêde questionou o poder bélico do Irã na guerra contra Israel, durante o programa Em Pauta, da GloboNews, na última sexta-feira (20/6) e afirmou que o confronto deixou “uma mortezinha daqui e outra ali”. Depois do comentário soar negativamente na web, a jornalista usou as redes sociais para se desculpar pelas palavras.

“Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margens a conclusões equivocadas e que não representam meu pensamento. Peço desculpas e a intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos sobre armamentos e sistemas de defesa”, declarou Eliane Cantanhêde em sua conta no X, antigo Twitter.

Na última sexta-feira (20/6), a comentarista causou revolta ao opinar que o Irã não consegue matar ninguém no confronto: “Gaza matam milhares e milhares de pessoas e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui e outra ali, 23 feridos daqui e 40 ali, mas feridos. Isso é o tipo de míssil ou tipo de edificação de Israel que soa mais poderosas? Eu não consigo entender porque essa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém”, declarou ela ao vivo.

Nos comentários da retratação, os internautas reagiram: “Deixa de conversa fiada. Sua risadinha de deboche mostrou bem qual era sua intenção”, disparou um. “Que baixaria. Na verdade, você não ‘se expressou mal’, isso é eufemismo. A verdade é que você foi flagrada em pleno exercício de militância tentando convencer o público que é jornalismo, só que deu muito errado”, disse outro.

Outro, por sua vez, defendeu a jornalista: “Obrigado, Eliane. Reconhecer um erro é humano. Muito humano. Seu gesto contribuiu para despoluir nossa atmosfera envenenada pelos extremismos”, afirmou.