Jonathan Santiago deixa a Secretaria de Articulação da Prefeitura de Rio Branco; ENTENDA

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, exonerou, a pedido, Dougllas Jonathan Santiago de Souza do cargo de Secretário Especial Municipal de Articulação Institucional. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (30), com efeitos retroativos ao dia (26).

Jhonatan Santiago havia assumido o posto em março deste ano, por meio do Decreto nº 1.207, atuando na linha de frente da articulação política da gestão municipal, vinculada à Casa Civil. A exoneração foi oficializada com base em ofício encaminhado pela própria Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC).

Com a saída, os rumores sobre a possível entrada do historiador Márcio Pereira na articulação política da Prefeitura ganham força. Em entrevista recente, Bocalom afirmou que mantém diálogo com várias pessoas e destacou a importância de Pereira em sua trajetória. “O Márcio é uma pessoa que já esteve comigo em 2006. Sempre acreditou no nosso projeto. É uma pessoa espetacular, que tem ajudado muito o governador Gladson Camelí inclusive”, disse o prefeito.

Embora o cargo siga vago e Márcio Pereira ainda não tenha confirmado interesse em integrar a equipe, Bocalom frisou a necessidade de manter alianças amplas. “Estamos conversando com todo mundo. Precisamos da ajuda de todos. Governo e prefeitura estão juntos, e temos que continuar assim para cuidar não só de Rio Branco, mas do estado inteiro”, concluiu.

Confira abaixo o trecho do Diário Oficial do Estado na íntegra:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO – PMRB SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E ATOS OFICIAIS – SEJUR DECRETO Nº 2.242 DE 27 DE JUNHO DE 2025 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do Acre, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 58, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, Considerando o OFÍCIO N° SMCC-OFI-2025/0021, de 26 de junho de 2025, da Secretaria Municipal da Casa Civil – SMCC, RESOLVE: Art. 1º Exonerar, a pedido, Dougllas Jonathan Santiago de Souza, do cargo de Secretário Especial Municipal de Articulação Institucional, nomeado por meio do Decreto n° 1.207 de 13 de março de 2025. Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de junho de 2025. Rio Branco – Acre, 27 de junho de 2025, 137º da República, 123º do Tratado de Petrópolis, 64º do Estado do Acre e 142º do Município de Rio Branco. Tião Bocalom Prefeito de Rio Branco